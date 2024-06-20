Развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе достроят до конца года

«Всего здесь предстоит смонтировать 36 балок. Путепровод станет частью транспортной развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, в составе которой также строят еще один путепровод через трассу А-105», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвертом квартале 2024 года. Согласно проекту, между Каширским шоссе и дорогой А-105 возведут еще один путепровод, а также расширят дорогу до шести-восьми полос.

Реализация проекта позволит устранить заторы и увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25-30%, а также улучшить транспортную доступность Ленинского округа. Так, время проезда по дороге составит не более 20 минут.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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