Развязку между Володарским и Каширским шоссе откроют в 2025 году

Строители приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через А-105, а на мосту через Каширское шоссе обустраивают анкерные крепления для установки барьерных ограждений.

«Строительная готовность этих транспортных объектов составляет 75%, открыть движение по разворотной эстакаде планируется в конце года, а по развязке - в начале следующего года», - рассказали в региональном Минтрансе.

Кроме того, специалисты завершают устройство гидроизоляции и готовятся к укладке асфальта на пролетном строении между Каширским шоссе и трассой А-105.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы, а развязка - такой же удобный путь на Володарское шоссе и выезд в сторону области. Водители смогут сэкономить до 20 минут времени.