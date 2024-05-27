Развязку между М-1 и А-108 в Подмосковье достроят к 2025 году

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, укладка асфальта идет на участке с 83-го по 85-й километр М-1 на расширяемой части автомобильной дороги. Строители уже положили порядка 38 тысяч квадратных метров верхнего слоя основания и 25 тысяч квадратных метров нижнего слоя покрытия. Всего же рабочим предстоит уложить асфальт на площади более 162 тысяч квадратных метров.

В планах также установить, шумозащитные экраны вдоль населенных пунктов и автоматизированную систему управления дорожным движением, а также смонтировать линии электрического освещения шоссе.

Новая транспортная развязка позволит исключить пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» на одном уровне и существенно разгрузит магистрали.

Завершить все работы и открыть движение по новой транспортной развязке планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».