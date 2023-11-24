Разворотную площадку для общественного транспорта построят в деревне Головково к концу года

Разворотная площадка для общественного транспорта позволит запустить регулярный автобусный маршрут из Солнечногорска в Головково.

Ранее с просьбой организации автобусного сообщения в Головково к главе округа обратились местные жители. Для этого необходимо было привести дорогу в нормативное состояние, оформить земельный участок в собственность муниципалитета и обустроить разворотную площадку по требованию Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Завершить работы планируют в середине декабря. После этого здесь установят остановочный павильон и запустят автобусное сообщение. Заезжать в деревню будет маршрут № 30. Схему уже согласовали в Минтрансе, после запуска будем корректировать расписание с учетом пожеланий жителей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Разворотный круг для автобусов будет проходить вблизи дома № 303. Сейчас специалисты готовят основание будущей разворотной площадки для укладки покрытия и обустраивают ливневый колодец.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Подмосковья.

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