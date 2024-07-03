Разворотную площадку для автобусов в Новом Городке построят к концу июля

Вблизи площадки будет предусмотрено создание парковки для посетителей медицинской амбулатории. Также перенесут автобусную остановку и построят тротуар вдоль дома № 21. Руководитель муниципалитета призвал подрядчика в деталях проинформировать жителей о предстоящих работах на объекте.

«Одна из участниц встречи справедливо указала на отсутствие информации. Поручил установить баннер на месте будущего разворотного кольца, чтобы жители поселка видели, как изменится пространство по итогам благоустройства. Кроме того, разошлем сообщения по домовым чатам», - отметил Иванов.

Директор Одинцовского муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова также обратила внимание на проблему с продавленной плитой и арматурой, торчащей из земли. Подрядчик решит эту проблему в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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