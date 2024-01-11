Развлекательная программа прошла на центральном катке в Солнечногорске

Каток на Советской площади работает с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами на 30 минут каждые полтора часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гости дискотеки танцевали на коньках, принимали участие в конкурсах и согревались горячим чаем. Любой желающий мог прийти со своими коньками или взять их в аренду бесплатно в пункте проката.

«В этом зимнем сезоне мы открыли большой - порядка 1300 квадратных метров - каток. Он расположен удобно - в самом центре города, рядом есть железнодорожная станция и автовокзал. Каждый может приехать и бесплатно покататься на коньках. Большое внимание мы уделили комфорту отдыхающих: в теплом павильоне оборудована раздевалка, поблизости организована фуд-зона с выпечкой и горячими напитками» , - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.