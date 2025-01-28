Развлекательная программа ко Дню студента прошла в центральном парке в Щелкове

Событие провели при поддержке комитета по культуре и туризму. Студенты поучаствовали в занимательных конкурсах и эстафетах, побывали на самоварной станции «Это мне надо!», а также проверили свои знания в парковом квизе «Шпаргалка».

«Мы уже третий год подряд проводим День студента в Щелковском парке. Сегодня мы пригласили студентов из местных колледжей и приготовили для них квест, игры и дискотеку. А также чай, баранки и сладкие подарки», - поделилась организатор квиза Юлия Полякова.

Ребята не только отметили свой праздник, но и сделали фото на память, а также поделились впечатлениями об одном из самых ярких периоде жизни.

«Время студенчества, на самом деле, - это твое первое трудоустройство, твои первые настоящие друзья, потому что возраст довольно-таки сознательный и именно в этом возрасте находишь себе настоящих друзей», - рассказала студентка Щелковского колледжа Марина Тютьнева.