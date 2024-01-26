Развлекательная программа ко Дню студенчества прошла на катке в Воскресенске

Глава Химок Дмитрий Волошин провел личный прием жителей городского округа. На встрече обсудили вопросы о реализации инвестиционных программ по ремонту домов, а также благоустройство дворов и детских площадок.

Жительница деревни Шемякино Луневского поселения Оксана Пономарева обратилась с просьбой заасфальтировать участок дороги частного сектора по улице Строительной и Заречной.

«Я семь лет здесь живу. Почему я говорю об этом участке? Именно здесь самые большие ямы. Весь поток людей именно на этой дороге концентрируется и ее разбивают больше всех. Мы очень просим помощи», - поделилась химчанка.

По поручению Дмитрия Волошина в феврале состоится общее собрание с жителями и председателями советов улиц. На нем утвердят общий объем работ по благоустройству. Также по просьбе Ольги в 2024 году в частном секторе планируют обновить детскую площадку.

Во время приема к главе обратился Борис Кирьянов, житель дома № 12/9 на улице Молодежной. Он попросил заменить искусственную дорожную неровность на придомовой территории, и провести локальный ремонт в подъезде. По поручению Дмитрия Волошина сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства обследуют дом. По результатам проверки будет принято решение о ремонте.

Жители дома № 16 по улице Библиотечной попросили провести капитальный ремонт системы канализации, а также пожаловались на качество уборки снега. Дмитрий Волошин отметил, что администрация Химок оперативно возьмет решение проблемы на контроль. В ближайшее время в доме проведут дератизацию, дезинсекцию и плановую уборку.

Отметим, что глава Химок проводит личный прием жителей два раза в месяц. Записаться можно по номеру телефона 8 (495) 572-73-38.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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