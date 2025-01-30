30 января 2025, 16:57

Развитие транспортной инфраструктуры и медицины обсудили в Балашихе

пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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На недавней встрече с трудовым коллективом фабрики «Палитра», расположенной в Железнодорожном, обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся здравоохранения, транспортной инфраструктуры и реконструкции дорог. В мероприятии принимали участие заместители главы города и председатель Совета депутатов Геннадий Попов.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что одной из ключевых тем стало развитие транспортной инфраструктуры в связи со строительством новой больницы в Ольгино.

«Мы подробно обсудили все этапы проекта и его значимость для местных жителей», - добавил Юров.

В рамках улучшения транспортной инфраструктуры запланирована реконструкция Носовихинского шоссе, а также расширение основных магистральных улиц в Железнодорожном. Эти изменения направлены на обеспечение беспрепятственного проезда по городу, и жители смогут увидеть результаты уже в ближайшее время.

Кроме того, по поручению Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями в формате «выездной администрации». Участие начальников управлений и руководителей управляющих организаций позволяет гражданам напрямую обращаться к профильным специалистам, что значительно упрощает процесс получения информации и решения проблем.

Здравоохранение Дороги Балашиха
30 января 2025, 16:58
Мастер-класс по уходу за новорожденными прошел в Балашихе
пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихинском роддоме состоялся мастер-класс по уходу за новорожденными, организованный партийцами в рамках инициативы «Сестринское дело». Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова приняла активное участие в мероприятии, которое прошло с целью повышения медицинской грамотности среди молодых матерей.

Мастер-класс провел врач-неонатолог Денис Аксенов, который поделился своим обширным опытом и практическими знаниями с участниками.

Участницы мероприятия получили не только теоретические знания, но и возможность отработать практические навыки под руководством опытного специалиста. Инициатива партии «Единая Россия» «Сестринское дело» продолжает свою работу, направленную на создание благоприятных условий для молодых семей и улучшение уровня медицинской грамотности населения.

Такие мероприятия подчеркивают важность поддержки и образования для молодых родителей, способствуя формированию уверенности в своих силах и знаний о том, как заботиться о новорожденных. Это, в свою очередь, способствует созданию здоровой и гармоничной среды для развития детей.

Роддома Балашиха
30 января 2025, 16:48
Глава Балашихи рассказал о модернизации транспортной системы округа
пресс-служба Мособлдумы
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Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров представили планы по модернизации транспортной системы округа на встрече с жителями, которая проходила в формате «Открытой трибуны». Мероприятие возглавляли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев.

Глава округа подчеркнул, что правительство региона активно поддерживает компанию «Мострансавто», в том числе за счет приобретения новых автобусов. В 2024 году на маршруты Балашихи вышли 33 новых автобуса, что значительно улучшает качество обслуживания.

«Общественный транспорт является нашим приоритетом. В 2023–2024 годах мы получили множество обращений от жителей по поводу работы коммерческих перевозчиков, включая качество автобусов и нарушения со стороны их сотрудников. Теперь мы изменяем подход и делаем ставку на государственного перевозчика - компанию „Мострансавто“, - отметил Юров.

Сотрудничество с «Мострансавто» позволяет расширять количество маршрутов с регулируемыми тарифами, что дает жителям возможность пользоваться льготными проездными условиями. Доля автобусов, работающих по таким тарифам, увеличилась на 20%.

Сергей Юров также сообщил о проведенной аналитике обращений и проверке пассажиропотока на остановках. В результате были изменены классность и количество автобусов на отдельных маршрутах, а также схемы движения по шести маршрутам, проходящим через новые районы Железнодорожного. Для корректировки схем были привлечены инициативные жители, а совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пересмотрены межрегиональные маршруты.

Работы по модернизации транспортной системы Балашихи продолжатся и в 2025 году. В рамках строительства многофункциональной больницы в южной части города запланирована модернизация дорожной сети, включая реконструкцию улиц Шестая, Струве и Пролетарская, а также строительство центрального участка улицы Главной. Это обеспечит удобный подъезд к новой больнице, а маршруты общественного транспорта будут изменены с учетом заезда к медицинскому учреждению, при необходимости будут добавлены новые автобусы.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей Балашихи и предвещают позитивные изменения в транспортной инфраструктуре города. Работа по модернизации продолжится, и власти обещают активно вовлекать граждан в обсуждение изменений.

Сергей Юров Автобусы Балашиха
30 января 2025, 16:47
Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась со студентами университета просвещения
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Студенты Государственного университета просвещения посетили администрацию городского округа Мытищи. Встреча старшекурсников с главой округа Юлией Купецкой прошла в формате открытого диалога, где обсуждались актуальные проекты, перспективы развития округа и будущие профессии молодых специалистов.

Будущие управленцы из разных городов проявили интерес к ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Они задавали вопросы о планах по улучшению городской инфраструктуры, решении актуальных проблем округа и реализации новых проектов, которые могут повлиять на жизнь местных жителей.

Юлия Купецкая подчеркнула, что администрация всегда открыта для молодых специалистов, желающих внести свой вклад в развитие региона. Она отметила важность знакомства студентов с работой госслужбы и возможностью выбрать для себя подходящее направление.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поддержал инициативу студентов и напомнил, что в каждой сфере деятельности есть шанс проявить себя. Он призвал ребят ответственно подойти к выбору будущей профессии, ведь именно им предстоит формировать будущее страны.

Мытищи Студенты
30 января 2025, 16:47
Хоккейный клуб «Куньлунь» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором пекинский «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор». Несмотря на разницу в статусе команд — хозяева занимают девятое место на Западе, а гости возглавляют Восточную конференцию, матч получился по-настоящему захватывающим.

Уже к 10-й минуте встречи «Куньлунь» ошеломил соперников, забросив три шайбы. Отличились Ян Дрозг, Ярослав Лихачев и Джозеф Душак. Однако «Трактор» не собирался сдаваться без боя: гости перехватили инициативу и сумели восстановить равновесие, завершив основное время с результатом 3:3.

В овертайме команды продолжили обмениваться опасными моментами, но решающим стал бросок Лукаса Локхарта, который принес «Куньлуню» победу со счетом 4:3.

Эта яркая игра стала доказательством того, что в хоккее нет очевидных фаворитов, и каждый матч может преподнести сюрпризы. «Куньлунь Ред Стар» показал характер и порадовал своих болельщиков важной победой над одним из сильнейших клубов лиги.

Мытищи Хоккей

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