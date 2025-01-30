Развитие транспортной инфраструктуры и медицины обсудили в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что одной из ключевых тем стало развитие транспортной инфраструктуры в связи со строительством новой больницы в Ольгино.

«Мы подробно обсудили все этапы проекта и его значимость для местных жителей», - добавил Юров.

В рамках улучшения транспортной инфраструктуры запланирована реконструкция Носовихинского шоссе, а также расширение основных магистральных улиц в Железнодорожном. Эти изменения направлены на обеспечение беспрепятственного проезда по городу, и жители смогут увидеть результаты уже в ближайшее время.

Кроме того, по поручению Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями в формате «выездной администрации». Участие начальников управлений и руководителей управляющих организаций позволяет гражданам напрямую обращаться к профильным специалистам, что значительно упрощает процесс получения информации и решения проблем.