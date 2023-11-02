Развитие экономики замкнутого цикла в Московском регионе обсудили на КПО «Нева»
На комплексе по переработке отходов «Нева» состоялось совещание, посвященное внедрению принципов экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами. В круглом столе приняли участие представители экологических и отраслевых ведомств Москвы и Подмосковья.
Эксперты отметили высокую эффективность действующей системы обращения с отходами в Московском регионе. На примере проектов Группы «ЭкоЛайн» выяснили детали развития отрасли и ознакомились с экологическими практиками компании.
По итогам круглого стола подтвердили необходимость дальнейшего развития отрасли в Подмосковье и Москве на принципах циркулярной экономики. Председатель совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов рассказал о возможностях промышленного компостирования органики, которое позволяет исключить захоронение отходов и производить технический грунт. Компостирование в масштабах страны позволит сократить объем захоронения как минимум на 30%.
Члены делегации ознакомились с полным циклом работы КПО «Нева», который был открыт в январе 2022 года в рамках национального проекта «Экология». Гости посетили зону весового и радиационного контроля, приемную площадку, участки ручной сортировки, цех прессования и другие секции.
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