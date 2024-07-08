08 июля 2024, 20:00

Разрешение на реставрацию стен Зарайского кремля выдали в Подмосковье

Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию объекта федерального значения «Ансамбль Кремля, XVI века: Стены кремля» в Зарайске. Планируется укрепить кирпичную кладку стен, отремонтировать фундаменты и кровли.

Зарайский кремль принадлежит к числу немногочисленных русских крепостей. Укрепления Зарайска построили в 1528–1581 годах. Кремль отвечал последним достижениям фортификационной техники своего времени. Об этом свидетельствует целый ряд неудачных попыток захватить город, предпринятых неприятелем в XVI–XVII веках.

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Кремль Зарайск Реставрация
08 июля 2024, 20:48
Подмосковные борцы выиграли четыре медали первенства Европы в Сербии
Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир прошел в Сербии с 1 по 7 июля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Алина Шевченко в весовой категории до 68 килограммов в финале победила соперницу из Белоруссии Алину Шавчук. А Маргарита Салназарян замкнула тройку призеров в категории до 65 килограммов.

Среди мужчин в весовой категории до 97 килограммов третье место завоевал Максим Аверин.

Среди юниоров в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов второе место занял Джорджи Шунгурциков.

В ведомстве добавили, что всего российские борцы на первенстве Европы завоевали 12 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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Спортсмены Награды
08 июля 2024, 20:42
Юные музыканты из Истры приняли участие в шествии баянистов на ВДНХ
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Воспитанники из детской школы искусств имени Владимира Александровича Ширшова города Истра присоединились к шествию баянистов на ВДНХ. Количество музыкантов на мероприятии почти побило мировой рекорд.

В выходные на международной выставке «Россия» на ВДНХ, в рамках конкурса «Виват, баян!» прошло шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов под руководством заслуженного артиста России Сергея Войтенко «Триумф русского баяна». На мероприятии собралось большое количество музыкантов. В том числе в нем принял участие и девятилетний Мирон Прокопенко из Истры. Юному таланту всего девять лет, но он уже выступал на сцене Российской академии музыки имени Гнесиных. Стал лауреатом 1-й степени на открытом Чемпионате России по аккордеону и баяну в Тюмени, где завоевал титул «Чемпион России».

Он, как и другие воспитанники детской школы искусств имени Владимира Александровича Ширшова приехал на ВДНХ, чтобы показать свои музыкальные способности. Преподавателем Мирона является его отец - Игорь Павлович Прокопенко, также музыкант, который прививает юным жителям городского округа Истра любовь к баяну.

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Истра Музыка ВДНХ
08 июля 2024, 20:25
Народные дружинники и сотрудники полиции провели совместный рейд в Балашихе
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В микрорайоне Железнодорожный и Павлино прошло первое совместное патрулирование полицейских и народных дружинников. Все для того, чтобы помочь правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка в городе.

Отметим, что охранять общественный порядок народные дружинники могут лишь в присутствии полиции, даже несмотря на наличие удостоверения и форменной одежды. На практике добровольцы помогают при задержании правонарушителей и проводят профилактические беседы с населением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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Командир народной дружины Дмитрий Манышин рассказал, что охрана общественного порядка очень важна, поэтому в ходе дежурства они проводят разъяснительную работу, помогают полицейским по пресечению и объяснению причин о нарушении общественного порядка.

Сбор и инструктаж добровольных дружинников проходит на плацу отдела полиции микрорайона Железнодорожный и 20 активистов отправляются патрулировать улицы и дома в Павлино.

Балашиха Полиция
08 июля 2024, 20:21
«Мы стараемся заботиться о каждой семье». Воробьев — о мерах поддержки в регионе
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье уже прошло множество праздничных мероприятий.

«В Подмосковье мы отпраздновали немного заранее: в эти выходные у нас прошли концерты, соревнования, мастер-классы и кинопоказы, в парках мы раздавали всем ромашки - главный символ праздника», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Подмосковье ежегодно заключается более 55 тысяч браков, а всего в регионе 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

«Мы стараемся заботиться о каждой семье», - подчеркнул он.

В частности, губернатор перечислил меры поддержки, которые существуют в Московской области.

«Комплексная услуга для семей с новорожденным. Все документы - свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН - можно получить сразу в роддоме. Также родителям на выбор мы предоставляем выплату 20 тысяч рублей или набор „Я родился в Подмосковье“ - в нем все необходимое малышу», - пояснил Воробьев.

Кроме того, в регионе работает программа для многодетных семей.

«Онлайн можно получить электронное удостоверение, выплату на школьную форму, компенсацию ЖКУ, соцкарту, питание в школе», - пояснил губернатор.

Дети получают путевки в летние лагеря.

«Для семей с низкими доходами у нас бесплатная путевка, для многодетных - компенсируем часть стоимости», - заключил Воробьев.

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Праздники Семья Андрей Воробьев

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