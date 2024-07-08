Разрешение на реставрацию стен Зарайского кремля выдали в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье уже прошло множество праздничных мероприятий.
«В Подмосковье мы отпраздновали немного заранее: в эти выходные у нас прошли концерты, соревнования, мастер-классы и кинопоказы, в парках мы раздавали всем ромашки - главный символ праздника», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в Подмосковье ежегодно заключается более 55 тысяч браков, а всего в регионе 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.
«Мы стараемся заботиться о каждой семье», - подчеркнул он.
В частности, губернатор перечислил меры поддержки, которые существуют в Московской области.
«Комплексная услуга для семей с новорожденным. Все документы - свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН - можно получить сразу в роддоме. Также родителям на выбор мы предоставляем выплату 20 тысяч рублей или набор „Я родился в Подмосковье“ - в нем все необходимое малышу», - пояснил Воробьев.
Кроме того, в регионе работает программа для многодетных семей.
«Онлайн можно получить электронное удостоверение, выплату на школьную форму, компенсацию ЖКУ, соцкарту, питание в школе», - пояснил губернатор.
Дети получают путевки в летние лагеря.
«Для семей с низкими доходами у нас бесплатная путевка, для многодетных - компенсируем часть стоимости», - заключил Воробьев.
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