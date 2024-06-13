Разрешение на ремонт главного дома усадьбы «Поречье» выдали в Звенигороде

Участники клуба «Активное долголетие» из городского округа Лобня посетили святой источник Сергия Радонежского в рамках экскурсии по значимым местам Подмосковья. Также они побывали в селах Софрино и Радонеж, а также городе Хотьково.

Помимо посещения источника, пенсионеры насладились красотами ставропигиального женского монастыря и посетили церковный торговый дом.

Участники поездки остались довольны организацией и отметили, что автобус комфортный, а экскурсовод Татьяна отлично провела экскурсию. Маршрут организован таким образом, чтобы увидеть как можно больше прекрасных мест.

Напомним, что для записи в клуб «Активное долголетие» и участия в подобных экскурсиях может обратиться каждый пенсионер, соответствующий возрастным ограничениям. Для мужчин - 60 лет и старше, для женщин - 55 лет и старше. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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