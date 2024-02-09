Разработка «Мособлгаза» вошла в топ-20 продаваемого газового оборудования в России

Читайте нас в:

Компания также представила энергонезависимый котел MOGUCHI. Он предназначен для работы как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Прибор обладает защитой от задувания пламени благодаря особой конструкции стабилизатора тяги.

Оборудование отвечает современным требованиям и стандартам качества, при этом его стоимость остается доступной для широкой аудитории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».