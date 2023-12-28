28 декабря 2023, 13:07

«Разные возможности провести каникулы». Губернатор Подмосковья — о новогодних мероприятиях

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Для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Наши легендарные хоккеисты, фигуристы, артисты очень активны. Я благодарен всем за активное участие и постоянные поездки по городам», - отметил Воробьев.

Для гостей есть разные возможности провести каникулы: покататься в парках на лыжах, посетить мастер-классы, выставки, хоккейные матчи или ледовые представления Ильи Авербуха. По словам губернатора, каждое шоу собирает около трех-четырех тысяч человек.

«Очень надеюсь, что Новый год мы проведем достойно, наша система правоохранительная всегда работает в усиленном режиме на новогодние праздники, потому что безопасность - это базовое требование», - заключил губернатор.

В этом году Московская область отказалась от праздничных салютов. Воробьев подчеркнул, что все, что сейчас нужно - это быть вместе с семьей, вместе со страной.

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Андрей Воробьев
28 декабря 2023, 13:36
Губернатор Подмосковья назвал промышленную ипотеку очень востребованной в регионе
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Подмосковье — первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Подмосковье - первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Промышленную ипотеку запустили год назад. Среди регионов Подмосковье - лидер по ее предоставлению. За год охватили 59 компаний на 8,6 миллиарда рублей.

«Это практика light industrial. Промышленная ипотека у нас очень востребована, и по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные площади весьма высок. Особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-й кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», - рассказал губернатор.

Также эта мера поддержки востребована в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах.

«Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить свое производство. Ипотека промышленная идет хорошо, и новые проекты light industrial появляются в разных локациях: Солнечногорск. Жуковский, Подольск, будет в Химках», - отметил Андрей Воробьев.

Формат light industrial - это готовые помещения в аренду для предпринимателей. Инвесторы приходят туда, где уже установлены станки, оборудование и можно начать производственный процесс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
28 декабря 2023, 13:07
Главный нарколог Подмосковья Холдин дал рекомендации для избежания головной боли после Нового года
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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал рекомендации, как легче пережить новогодние праздники с алкоголем. По его словам, лучше вовсе отказаться от спиртного.

Если человек все же решил встретить праздник с горячительным, то лучше пить слабоалкогольные напитки, например, сухое вино или шампанское брют.

«Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть. За пару часов до застолья съешьте что-то из фруктов или овощей. Запивайте алкоголь водой, чтобы снизить его концентрацию, и не забывайте о том, что только в маленьких дозах алкоголь поддерживает хорошее настроение, это может быть фужер шампанского или бокал вина», - уточнил Холдин.

По его словам, лучше сделать акцент на общении с родными и друзьями, веселиться и танцевать. Новогодними блюдами следует наслаждаться без спешки.

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Праздники Минздрав Врачи Алкоголь Новый год
28 декабря 2023, 13:02
Праздничная программа для юных баскетболистов прошла в Лобне
Unsplash
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Дед Мороз поздравил воспитанников баскетбольного клуба «Лобня» с наступающим Новым годом. Праздничная программа прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне.

Младшие группы поучаствовали в веселых стартах, а средние и старшие - сыграли товарищеские матчи. После Дед Мороз подарил юным баскетболистам подарки от компании «Металл профиль». Предприятие поддерживает баскетбол в Лобне уже более 15 лет.

Городской баскетбольный клуб в округе существует с 2004 года. Сегодня этим спортом занимаются более 230 ребят.

Напомним, осенью в Лобне после реконструкции открыли стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Новый год
28 декабря 2023, 12:57
Воробьев рассказал об искусственном интеллекте в транспортной сфере Подмосковья
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В 2024 году в Московской области продолжится развитие транспортной системы. У людей есть запрос на качественное обслуживание, на более комфортные автобусы и большие размеры общественного транспорта, запрос на новые автобусные маршруты. Также к моделированию новых маршрутов активно подключают искусственный интеллект. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Темпы не можем сбрасывать, потому что жителей становится больше, запрос на автобусные маршруты, на размер автобуса, на качество автобуса выше, это справедливо, это требование наших жителей. У нас порядка 10 тысяч автобусов работает в Московской области, нам здорово помогает МЦД, мы загружаем МЦД, делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, это дешевле, это быстрее», - заявил глава региона.

По словам губернатора, в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают новые маршруты. Места с большим количеством жалоб власти усиливают техникой и выделенными полосами. В этом Подмосковью помогают федеральные власти. На данный момент выделенные полосы уже появились на Горьковской трассе, трассе М-5 «Урал», Ленинградке.

«Если ты стоишь в пробке, ты можешь сколько угодно ждать автобус, и непонятно, когда он приедет. Предсказуемость больше, удобства больше. Выделенные полосы, дополнительный подвижной состав, оптимизации маршрутов», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что в транспортной сфере активно задействуют технологии со встроенным искусственным интеллектом. По его словам, подобные нововведения появляются не только в сфере транспорта, но и в здравоохранении или ЖКХ. Вместе со «Сбербанком» механизмы с каждым годом становятся все сложнее.

«Это все, опять же, сказывается на качестве обслуживания, транспортного обслуживания. Потому что купить автобус недостаточно. Автобусом нужно грамотно управлять, создать условия, чтобы транспорт передвигался из точки А в точку Б вовремя. Это весьма сложная задача», - подытожил глава Подмосковья.

Ранее он рассказал, что об общих планах Московской и Минской областей.

Они касаются образования, культурного обмена и инвестиций в торговой, предпринимательской отраслях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Андрей Воробьев Дороги Автобусы МЦД

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