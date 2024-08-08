Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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