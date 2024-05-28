28 мая 2024, 20:29

Разметку на более чем 5 тысячах пешеходных переходов обновили в Подмосковье

Минтранс Подмосковья
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Рабочие обновили разметку на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Работы ведутся в рамках летнего цикла содержания территорий.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, рабочие ежедневно приводят в порядок проезжую часть и полосы отвода.

«В рамках второго цикла вымыли 28 тысяч километров проезжей части и пять тысяч километров тротуаров, а также убрали мусор. Также проводят ямочный ремонт, чинят ограждения и дорожные знаки, светофоры, линии освещения для обеспечения комфорта и безопасности участников движения», - пояснил Гержик.

Он добавил, что с наступлением летней жары специалисты будут проводить аэрацию, чтобы охладить поверхность дорожного полотна.

В ведомстве отметили, что еще в мае дорожные службы скосили траву протяжении 19 тысяч километров полосы отвода и вымыли более полутора тысячи километров ограждений.

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Дороги Работа
28 мая 2024, 21:05
Приставы взыскали долг по алиментам на миллион рублей с жителя Солнечногорска
Медиасток.рф
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Судебные приставы Солнечногорска взыскали около одного миллиона рублей долга по алиментам с местного жителя. Несмотря на решение суда, мужчина уклонялся от ежемесячных выплат на содержание своего ребенка.

Судебным приставам пришлось применить целый комплекс мер принудительного взыскания денег: арестовали банковские счета и ограничили его в праве выехать за границу.

В результате грамотных действий приставов должник выплатил весь накопившийся долг в полном объеме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд Аресты
28 мая 2024, 20:50
Расписание пригородных поездов изменят в Лобне в июне
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Жителям Лобни сообщили о изменениях в расписании некоторых пригородных поездов. В июне они коснутся поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Эти изменения связаны с развитием инфраструктуры на участках Москва-Бутырская - Фили и Москва-Бутырская - Бескудниково.

Технические работы запланированы на выходные дни с 1 по 30 июня с 2:00 до 1:00 следующего дня. В это время движение поездов на участке Москва-Бутырская - Фили будет осуществляться по соседним путям.

Кроме того, на Савеловском направлении на будущей станции Петровско-Разумовская с 3 по 28 июня в будние дни с 22:40 до 4:30 специалисты проведут работы по установке надземного пешеходного перехода, во время которых закрытыми поочередно окажутся первый и второй главные пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Лобня Поезда
28 мая 2024, 20:42
Ветерана Алексея Малинского поздравили с Днем пограничника в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День пограничника отметили в Химках. Полковник Федеральной пограничной службы в отставке, участник боевых действий в Афганистане, писатель и журналист Алексей Малинский принял поздравления с профессиональным праздником.

Алексей Павлович проходил службу в Ашхабаде, в Забайкалье, в Средней Азии и в Москве, за что получил множество медалей и орденов. Воспоминания о былых временах натолкнули его на мысль написать собственную книгу. В ней ветеран госбезопасности раскрыл секреты успешной службы, поделился советами. Его работа «Алые маки Арваза» стала бестселлером и заслужила премию «Золотое перо границы».

«Граница - это места очень колоритные, заповедная зона, вход туда запрещен. Есть также специальная пограничная зона, где кроме нас вообще никого нет. Естественно, животный мир там обильный - запросто можно выйти на службу и встретить необычное животное», - рассказал писатель, журналист, полковник в отставке Федеральной пограничной службы России Алексей Малинский.

Отметим, что встреча с Алексеем Павловичем была частью проекта «Мы первые». Пограничную охрану как род войск учредили 28 мая 1918 года. В 2024 структура отмечает 106-й день рождения.

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Отставки Химки Россия Писатели
28 мая 2024, 20:42
Гимнастки из Химок выиграли 12 наград на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Турнир по художественной гимнастике «Надежда» прошел в городском округе. Ученицы спортивной школы «Химки» заслужили 12 наград в индивидуальных и групповых состязаниях.

Ева Мидейкина взяла золото в индивидуальной программе, серебро получила Элеонора Порохова. Второе место химчанки заняли в командных состязаниях в группе кандидатов в мастера спорта и в первом спортивном разряде. Призерами стали Елизавета Шишина, Валерия Старцева, Александра Сергеева, Арина Колесниченко, Варвара Ракунова, Софья Шилова, Диана Мисакян, Анастасия Татарина, Василиса Таратынова и Ирина Хайретдинова. Спортсменки выступили под руководством тренеров Екатерины Арзуманян, Натальи Белоусовой и Светланы Самсоновой.

«Искренне поздравляю девчонок с заслуженными наградами. Можно только представить сколько сил они вкладывают в тренировки и в себя, чтобы достойно представить свои навыки и умения на соревнованиях», - отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Напомним, что ранее ученицы спортивной школы «Химки» выступали на областном турнире по художественном гимнастике. Спортсменки выиграли одну золотую и две серебряные медали в групповых соревнованиях, а также получили золото и бронзу за индивидуальные выступления.

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Школы Награды Химки Золото

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