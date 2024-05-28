Разметку на более чем 5 тысячах пешеходных переходов обновили в Подмосковье

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Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, рабочие ежедневно приводят в порядок проезжую часть и полосы отвода.

«В рамках второго цикла вымыли 28 тысяч километров проезжей части и пять тысяч километров тротуаров, а также убрали мусор. Также проводят ямочный ремонт, чинят ограждения и дорожные знаки, светофоры, линии освещения для обеспечения комфорта и безопасности участников движения», - пояснил Гержик.

Он добавил, что с наступлением летней жары специалисты будут проводить аэрацию, чтобы охладить поверхность дорожного полотна.

В ведомстве отметили, что еще в мае дорожные службы скосили траву протяжении 19 тысяч километров полосы отвода и вымыли более полутора тысячи километров ограждений.

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