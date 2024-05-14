Разметку на 43 пешеходных переходах обновили в Лобне

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Во дворах покрасили 36 из 46 контейнерных площадок, 4100 погонных метров ограждений, 310 урн. Отремонтировали 10 входных групп.

«На городских территориях помыли и покрасили 23 остановки. Также провели покраску оборудования на 12 детских игровых площадках, в 4 скверах, еще 3 сквера - в работе. Во всех песочницах на общественных территориях обновили песок. Кроме того, поменяли вдоль дорог 13 лавок и 16 урн», - рассказала Анна Кротова.

Начали работы по локальному ремонту межпанельных швов.

Поговорили о планах. Отдельно обсудили подготовку к Единому государственному экзамену. Остановились на важном моменте - обеспечении тишины на прилегающих к школам территорий во время проведения экзаменов. Запланировали проинформировать организации.

На этой неделе, 16 мая, в 17:00 в средней общеобразовательной школе № 2 пройдет выездная администрация.

Также в планах - большое совещание с ресурсниками - поставщиками электроэнергии.

В выходные пройдет городской субботник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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