Размер минимальной зарплаты установили в Подмосковье на 2024 год

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При этом величина федерального минимального размера оплаты труда - 19 242 рублей, добавили в ведомстве.

Установленный размер зарплаты согласовали правительство Подмосковья, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения работодателей региона. Документ распространяется на всех работодателей области, кроме финансируемых из федерального бюджета.

«Работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию», - уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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