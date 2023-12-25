Размер минимальной зарплаты установили в Подмосковье на 2024 год
В Московской области установили минимальную заработную плату на 2024 год. Ее размер составил 21 тысяча рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.
При этом величина федерального минимального размера оплаты труда - 19 242 рублей, добавили в ведомстве.
Установленный размер зарплаты согласовали правительство Подмосковья, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения работодателей региона. Документ распространяется на всех работодателей области, кроме финансируемых из федерального бюджета.
«Работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию», - уточнили в министерстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
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