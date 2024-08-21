21 августа 2024, 10:35

Раздел с соцуслугами появился в мобильном приложении «Мое Подмосковье»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В мобильном приложении «Мое Подмосковье» появился новый раздел — «Соцуслуги». С его помощью жители могут легко найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые опции. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тыс. пользователей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В разделе «Соцуслуги» доступно около 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, арендовать средства реабилитации, нанять сиделку и выбрать другие опции.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
21 августа 2024, 10:37
Кинопоказы под открытым небом пройдут в 11 ЖК Подмосковья в августе и сентябре
группа компаний "Самолет"
Читайте нас в: Google Новости
Сезон кинопоказов под открытым небом начался в жилых комплексах Подмосковья. До середины сентября они пройдут в 11 ЖК группы «Самолет».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в этом сезоне проведут более 20 кинопоказов в 11 жилых комплексах. Они уже прошли в ЖК «Заречье Парк», «Большое Путилково» и «Спутник». Мероприятия посетили свыше 300 человек.

Фильмы для показа жители выбирают сами путем голосования в Telegram-канале жилого комплекса. Там же сообщают дату и время ближайшего киносеанса.

«Чтобы сделать вечерний досуг насыщенным, кинопоказы стараются проводить не реже раза две недели. Они проходят на открытых пространствах - во дворах комплексов», - добавили в министерстве.

Мероприятия бесплатны для всех жителей и гостей проектов «Самолета».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Фестивали
21 августа 2024, 09:45
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 21 августа
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Около 990 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 21 августа. Это соответствует среднему значению прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новоегорьевском, Каширском, Косинском, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
20 августа 2024, 22:46
Патриотические мероприятия ко Дню фронтовой собаки провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Химок рассказали о подвигах служебных собак во время Великой Отечественной войны. Мероприятия, приуроченные к профессиональном празднику четвероногих, состоялись в «Тридцать первой школе», детском саду «Дюймовочка» и доме культуры «Контакт».

Патриотические лекции провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Гости «Тридцать первой школы» поиграли в историческую викторину, где особо отличившиеся участники получили памятные призы.

Похожая встреча состоялась и в детском саду «Дюймовочка». Сюда пригласили кинологов с собакой. Специалисты рассказали жителям о тонкостях профессии, а четвероногий помощник продемонстрировал свои умения.

Жители Химок также собрались в доме культуры «Контакт». Все присутствующие погрузили в историю и узнали о подвигах служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Около 70 тысяч собак несли службу в годы Великой Отечественной войны. Они наравне с людьми проявляли смелость и отвагу. Животные выполняли функции саперов, сторожей, санитаров и даже связистов», - подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Напомнил, что в Химках особое внимание уделяют памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, был создан уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Собаки Великая Отечественная война
20 августа 2024, 22:45
Круглый стол с представителями «Мособлгаза» пройдет в Химках 21 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Предприниматели Химок примут участие в круглом столе со специалистами Мособлгаза. Встреча пройдет 28 августа в формате онлайн-конференции.

Участники круглого стола обсудят вопросы технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Чтобы попасть на встречу, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Мособлгаза» до 21 августа.

«Такие встречи - хорошая возможность для химчан получить ответы на интересующие их вопросы напрямую от представителей профильных ведомств. Особенно важно, что участие в них может принять каждый», - сказал муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки

Новости по теме