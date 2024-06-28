Раздача питьевой воды в автобусах началась в Подмосковье из-за жары

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что воду раздают на остановках, автобусных и железнодорожных станциях и вокзалах в часы пик. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов.

В жаркие дни пассажирам посоветовали носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей, пить много воды.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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