Раздача питьевой воды в автобусах началась в Подмосковье из-за жары
Подмосковные перевозчики начали бесплатно раздавать бутилированную воду своим пассажирам. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что воду раздают на остановках, автобусных и железнодорожных станциях и вокзалах в часы пик. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов.
В жаркие дни пассажирам посоветовали носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей, пить много воды.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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