Расширенную дорогу к ЖК «Пехра» откроют в Балашихе в августе

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в жилом комплексе уже построили восемь корпусов на 6819 квартир, а также три детских сада, две поликлиники, молочную кухню, школу искусств и помещение дополнительного образования.

Сейчас в жилом комплексе ведут работы в корпусе № 1. На территории также продолжают строительство еще одной поликлиники, детского сада и школы на 1500 мест. В ближайшее время начнется расширение дороги, которую откроют в конце августа.

«Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост строится через реку Пехорку в ЖК „Пехра“. Длина моста составит 38 метров, а ширина - 22,5 метра. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары», - добавили в министерстве.

ЖК «Пехра» находится в Балашихе на территории 36 гектаров в восьми километрах от МКАД и вблизи Щелковского шоссе.

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