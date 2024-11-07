Расширенная трасса М-5 в Подмосковье приняла вдвое больший поток за 10 дней

Поток машин на новых участках трассы М-5 «Урал» в Подмосковье увеличился в два раза за последние 10 дней. В октябре после крупного ремонта здесь открыли обходы Октябрьский - Островцы и Ульянино - Непецино. К услугам водителей восемь высокоскоростных полос, удобные развязки, путепроводы и мосты.

По данным «Центравтомагистрали», поток машин на новых обходах трассы М-5 «Урал» значительно увеличился сразу после открытия этих участков и продолжает расти.

По обходу поселков Октябрьского и Островцы сейчас проезжают по 110 тысяч машин в сутки. Это в два раза больше, чем 10 дней назад.

Обходом села Ульянино и поселка Непецино ежедневно пользуются 45 тысяч водителей, что в 1,5 раза больше показателей конца октября.

Трасса М-5 проходит через крупнейшие города европейской части России, в том числе туристические.

Первой на маршруте встретится Коломна , известная своими калачами и уютными интерактивными музеями. Добираться до нее теперь стало быстрее и приятнее благодаря новым участкам М-5 в Подмосковье.