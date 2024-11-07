07 ноября 2024, 11:43

Расширенная трасса М-5 в Подмосковье приняла вдвое больший поток за 10 дней

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Поток машин на новых участках трассы М-5 «Урал» в Подмосковье увеличился в два раза за последние 10 дней. В октябре после крупного ремонта здесь открыли обходы Октябрьский — Островцы и Ульянино — Непецино. К услугам водителей восемь высокоскоростных полос, удобные развязки, путепроводы и мосты.

Поток машин на новых участках трассы М-5 «Урал» в Подмосковье увеличился в два раза за последние 10 дней. В октябре после крупного ремонта здесь открыли обходы Октябрьский - Островцы и Ульянино - Непецино. К услугам водителей восемь высокоскоростных полос, удобные развязки, путепроводы и мосты.

По данным «Центравтомагистрали», поток машин на новых обходах трассы М-5 «Урал» значительно увеличился сразу после открытия этих участков и продолжает расти.

По обходу поселков Октябрьского и Островцы сейчас проезжают по 110 тысяч машин в сутки. Это в два раза больше, чем 10 дней назад.

Обходом села Ульянино и поселка Непецино ежедневно пользуются 45 тысяч водителей, что в 1,5 раза больше показателей конца октября.

Трасса М-5 проходит через крупнейшие города европейской части России, в том числе туристические.

Первой на маршруте встретится Коломна , известная своими калачами и уютными интерактивными музеями. Добираться до нее теперь стало быстрее и приятнее благодаря новым участкам М-5 в Подмосковье.

Урал Дороги Машины
07 ноября 2024, 12:04
Турнир по мини-хоккею памяти Александра Тенякова прошел в Красногорске
Медиасток.рф
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На ледовой арене имени Владимира Петрова состоялся турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Александра Тенякова. В соревнованиях приняли участие четыре команды из разных округов Подмосковья.

Александр Теняков - легендарный спортсмен и тренер, начавший карьеру в московском «Динамо», где стал четырехкратным чемпионом СССР. В конце семидесятых он перешел в клуб «Зоркий» из Красногорска, с которым вновь поднялся на пьедестал чемпионата страны. Впоследствии Теняков тренировал множество команд, работал в сборной СССР, внес неоценимый вклад в развитие хоккея с мячом.

За победу боролись команды: «Всеволожск», «Зоркий-1» и «Зоркий-2» из Красногорска и «Русич» из Ликино-Дулево. Чемпионом стала команда «Всеволожск», второе место занял «Зоркий-1», третье - «Зоркий-2», четвертое - «Русич».

Три хоккеистки - Екатерина Спасенко, Александра Мшенская и Валерия Илюхина - получили награды за индивидуальные достижения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Хоккей
07 ноября 2024, 11:54
Военный прокурор рассказал семьям бойцов СВО из Люберец о мерах поддержки
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и окружной военный прокурор Александр Русин встретились с семьями военнослужащих из Люберец и Дзержинского. Встреча прошла в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», где участникам дали разъяснения по вопросам материальной поддержки.

На встрече обсуждали помощь в получении выплат, реабилитацию после ранений и другие вопросы, важные для семей участников специальной военной операции.

«Сотрудники фонда „Защитники Отечества“ и других центров поддержки не только дают ответы на месте, но и сопровождают обращения до полного решения. Это позволяет семьям быстро получить необходимую информацию и помощь», - отметил глава Люберец.

Для удобства и оперативной помощи в Люберцах находятся сразу три организации: фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы
07 ноября 2024, 11:37
Школьница из Шатуры победила на всероссийском чемпионате по гончарному делу
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Конкурс «ЮниорМастерс. Креатив» проходил в три этапа. В нем участвовали дети и подростки  в возрасте от 10 до 17 лет, которые связывают свое будущее с креативной индустрией.

Ученица 10-го класса лицея Василиса Калуцкая из Шатуры стала победительницей чемпионата в номинации «Гончарное дело». Профессиональное жюри высоко оценила работу юного мастера, уровень ее подготовки, красоту изделий и смелые решения.

Василису Калуцкую наградили путевкой в международный детский центр «Артек». Она будет участницей смены «Рождественские сказки», которая начнется 30 декабря.

Школьница занимается гончарным искусством под руководством Екатерины Козловой из «Домика мастера» в Шатуре. Воспитанники мастерской регулярно добиваются высоких результатов на профессиональных конкурсах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Шатура
07 ноября 2024, 11:33
Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию
Телеканал «360»
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Глава городского округа Можайск наградил и поздравил сотрудников швейной фабрики. Производство работает 150 лет. Здесь изготавливали форму для Красной армии, одежду для школьников и прокуроров.

Впервые о производстве упоминается в 1919 году, когда швейников в деревне Калачово приглашали на демонстрацию к двухлетию советской власти.

Сначала фабрика располагалась в кирпичном здании, построенном до 1917 года. В 1930 году перешли на электрофицикацию и установили новое оборудование.

«Хочется сказать спасибо всем, кто в любые времена и события, которые происходили в нашей стране, не давали предприятию закрыться и сейчас продолжают эту историю», - сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

К 1958 году на производстве трудились 1697 человек. Фабрика стала первой в стране, кто шил форму для школьников. После объединения с мелкими производствами здесь освоили новую размерную сетку.

Сегодня фабрика продолжает выпускать качественную продукцию.

«Не каждое предприятие может похвастаться такой славной историей. Спасибо за ваш огромный труд!» - добавил Денис Мордвинцев.

Глава Можайска Денис Мордвинцев вручил коллективу благодарственные письма и ценные подарки.

Сотрудники трудятся здесь десятки лет. Например, Светлана выполняет три операции. Говорит, что регулярно растет зарплата и появляется новое оборудование.

В настоящее время в коллективе трудятся 190 человек. Предприятие работает стабильно. Производство обеспечено заказами.

«Мы ежегодно вкладываем по два миллиона рублей на закупку оборудования, потому что без этого никак не обойтись. В этом году мы купили машину для втачивания рукавов. Сейчас еще машины приобрели», - рассказал директор «Франт» Анатолий Кулаков.

Последние три года предприятие «Франт» планомерно растет и приглашает новых сотрудников, которые готовы вкладывать душу в швейное дело.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Армия Можайск

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