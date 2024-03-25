Расселение аварийного жилья обсудили на встрече Министерства стройкомплекса Подмосковья

На встрече граждане задавали вопросы о переселении из аварийного жилья, получении жилищного сертификата, выплате выкупной стоимости и сроках реализации новой программы переселения. Всего было рассмотрено 11 обращений граждан, проживающих в семи муниципалитетах Подмосковья.

Одна из заявителей из Коломны обратилась за разъяснением о возможности получения жилищного сертификата. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Согласно действующей программе, женщина имеет право подать заявление на получение сертификата, ей уточнили сроки подачи документов.

Записаться на следующий прием граждан, а также задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (498) 602-31-13 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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