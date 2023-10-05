Расселенцы получат 300 квартир в новостройках в Мытищах в 2026 году

Читайте нас в:

Жители округа Наталья и Евгений живут в доме, который построили более 70 лет назад. Они страдают от сырости, которая идет от земли, а их соседи сверху - от трещин, которые покрыли жилое здание. Скоро людей переселят в новые дома. Для жильцов создадут все необходимое.

«Детский сад и школа. Нежилые помещения будут размещены на первых этажах. Это будут некоммерческие помещения. В общем вся инфраструктура будет очень доступна для наших жителей и очень удобна», - рассказала руководитель отдела реализации КРТ ГК «Страна Девелопмент» Ботагоз Кинжалинова.

В рамках проекта по комплексному развитию территории специалисты создадут проезды и озеленят прилегающую территорию. Застроят около 11 гектаров.

Однако некоторые не стали дожидаться новостройки и выбрали квартиры на вторичном рынке. Для них было удобнее забрать деньги и переехать как можно скорее.

«Мы пошли по схеме, что мы подобрали себе вторичку в районе Мытищ по тем деньгам, которые были обозначены застройщиком», - уточнила Наталья.

В ближайшее время в районе появиться офис застройщика, где можно будет получить консультацию у сотрудников компании по всем вопросам связанным с комплексным развитием территории. Специалисты подробно расскажут обо всем. Новые дома планируют сдать до конца 2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».



