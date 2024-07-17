17 июля 2024, 14:06

«Рассчитываю на вас». Андрей Воробьев представил нового руководителя Шатуры

Читайте нас в: Google Новости

Николай Прилуцкий исполняет обязанности главы городского округа Шатура с 10 июля. Он работал первым заместителем бывшего руководителя Алексея Артюхина, который неделей ранее принял решение покинуть пост.

Николай Прилуцкий исполняет обязанности главы городского округа Шатура с 10 июля. Он работал первым заместителем бывшего руководителя Алексея Артюхина , который неделей ранее принял решение покинуть пост.

«Николай Прилуцкий - житель Московской области, он уроженец поселка Верея в Орехово-Зуевском округе. Это граница с Шатурой. Вы работали первым заместителем и уже знаете территорию. Очень рассчитываю, что вы привлечете тех, на кого можно положиться, кто профессионален», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

По его словам, в числе ключевых вопросов для решения - ливневые канализации, благоустройство, серьезные проекты по ЖКХ и многие другие.

«Рассчитываю, что команда, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связано с торгами, контрактными мероприятиями. Очень важно, чтобы в каждом округе они были всем понятны, прозрачны и соответствовали нормам закона», - подытожил Воробьев.

Сегодня, 17 июля, стало известно, что правоохранители задержали Алексея Артюхина , бывшего главу Шатуры. Неделей ранее чиновник объявил о своем уходе с поста. Официальных сведений о причинах задержания к этому моменту нет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Шатура
17 июля 2024, 15:04
Школьники из Люберец вернулись из турпохода по реке Чусовая
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники турклуба «Лицедеи» из Инженерно-технологического лицея Люберец успешно завершили поход первой категории сложности по реке Чусовая. Маршрут проходил по границе Свердловской области и Пермского края.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что команда прошла водный маршрут протяженностью 155 километров от населенного пункта Слобода до деревни Усть-Утка. Ребята познакомилась с Екатеринбургом, посетили два музея и обзорную экскурсию.

В походе школьники столкнулись с разными препятствиями, такими как быстрины, перекаты, мели. Жили в палатках, сами добывали дрова и готовили на костре еду. Ловили рыбу.

Для тех, кто впервые в походе, провели театрализованное посвящение в туристы.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Школьники Походы
17 июля 2024, 15:01
Прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов стартовал в Мытищах
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Молодежь округа сможет представить свои проекты на конкурс «Мы Мытищи». В этом году можно выиграть денежный сертификат на развитие своей идеи в четырех номинациях.

Это ежегодный конкурс главы городского округа Мытищи. Он направлен на выявление и поддержку молодежи, воплощающей в жизнь социально значимые проекты. Поучаствовать могут жители округа от 16 до 35 лет.

Заявиться можно в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Патриотическое и духовно-нравственное восприятие», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв года». До 1 августа заявки будут ждать на электронную почту uprav.mp@mail.ru с пометкой «Конкурс Мы Мытищи».

Впервые конкурс прошел в 2023 году. Молодежь представила 40 проектов. Авторы восьми из них стали победителями и получили денежные сертификаты на развитие идей. Итоги подвели на большом празднике с развлекательной программой и дискотекой.

Положение о конкурсе есть в телеграм-канале управления культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в « Суперчате 360 ».

Мытищи Молодежь конкурсы
17 июля 2024, 14:55
Казаки выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале Старой Купавны
Читайте нас в: Google Новости
Казаки Богородского округа провели концерт в госпитале Старой Купавны. Они выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию.

Казаки ведут патриотическую и социальную работу с момента начала специальной военной операции. Для раненых бойцов в военном госпитале Старой Купавны они организовали концерт с участием вокального коллектива «Богородские узоры» и клуба фланкировки «Патриот».

«Такие мероприятия становятся уже традиционными. Основная идея - показать воинам, что здесь, дома, их очень ждут при любых обстоятельствах. Концерт получился очень душевным, бойцов порадовали казачьими песнями и фланкировкой», - рассказал атаман Станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой.

В завершение выступления казаки вручили военнослужащим молочную продукцию с собственной фермы, которая находится в деревне Тимково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Военные Концерты Богородский
17 июля 2024, 14:54
Свыше 2 млн поездок совершили студенты и школьники в автобусах «Мострансавто» с июня
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Школьники и студенты совершили более 2,6 миллиона поездок по картам «Стрелка» учащегося в автобусах «Мострансавто» с начала лета. Это на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, самым популярным оказался маршрут № 21 «ст. Пушкино - Красноармейск», которым воспользовались 25,8 тысячи раз. Еще 24,2 тысячи поездок насчитали на автобусах № 344 «Химки - Москва» и 23,7 тысячи - на № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка».

Карты «Стрелка» учащегося позволяют школьникам и студентам экономить на проезде от 50% до 99%. Важно вовремя пополнять баланс и иметь при себе документы, подтверждающие возраст.

В ведомстве напомнили, что по закону дети до 16 лет не всегда имеют право на бесплатный проезд. При этом принудительная высадка таких пассажиров запрещена.

«Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Школьники

Новости по теме