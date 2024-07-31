Расписания некоторых поездов Ленинградского направления РЖД изменят в августе

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, поезда будут ходить по измененному расписанию на участках Москва - Тверь, Москва - Клин, Москва - Зеленоград-Крюково и Лихославль - Тверь. Некоторые из них отменят.

Узнать подробнее о новом расписании можно на станциях, в также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

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