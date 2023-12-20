Расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 24 декабря
Минтранс Подмосковья сообщил об изменении графика движения некоторых электричек 24 декабря. Скорректировать расписание пришлось для работ по строительству станции Петровско-Разумовская.
До 15:00 в воскресенье будет закрыт путь от Савеловского вокзала до Бескудниково. Поезда на этом участке будут ходить в реверсивном режиме по пути в Москву.
Некоторые поезда на Савеловском и Белорусском направлениях временно выведут из расписания, а также изменят режим остановок.
Промежутки электричек на Савеловском направлении увеличат до двух часов, на Белорусском направлении - до часа.
Узнать актуальное расписание поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании ЦППК.
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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