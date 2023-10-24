Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится
Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры участка Подсолнечная — Клин пройдут с 30 октября по 1 ноября. Из-за их проведения изменится расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления.
Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию, пригородные поезда на участке Москва - Тверь и Москва - Конаково будут курсировать по измененному расписанию, а часть будет отменена. При этом интервалы движения составов на участке Тверь - Клин - Тверь также увеличатся, а некоторые поезда проследуют с отменой остановок на участке от Клина до Подсолнечной.
Вся информация об изменениях движения поездов размещена на специальных стендах, расположенных на станциях, а также на сайте в разделе «Пассажирам». Кроме того, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» можно приобрести билеты и ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов.
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