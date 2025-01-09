Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменилось с 9 января
С 9 по 31 января график движения пригородных поездов МЦД-1, Савеловского и Белорусского направлений изменится. Это нужно для работ по строительству станции Петровско-Разумовская.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что главные пути участка Савеловский вокзал - Бескудниково поочередно закроют. Поезда проследуют по другому пути в реверсивном режиме.
На Савеловском направлении интервалы движения поездов частично увеличат, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.
На Белорусском направлении интервалы движения увеличат по вечерам, а часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала.
Подробнее о временном расписании поездов можно узнать на официальном сайте ЦППК.
Работы по строительству станции Петровско-Разумовская пройдут в ночное время, в часы наименьшего пассажиропотока.