Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменилось с 9 января

Из-за колючей проволоки в Московской области погибли два лося, минимум четыре пострадали. Об этом 360.ru сообщил заместитель начальника отдела государственного охотничьего контроля (надзора) № 2 Комитета лесного хозяйства Антон Бандурин.

«Луховицкий район, вблизи поселка Белоомут. Это ограждение зоны войсковой части. Это все находится в лесу, поэтому там обитают дикие звери. Проволока натянута в два ряда. Проволока типа егоза, которая режет. Естественно, если попадает в нее зверь, то он режется весь. Если попадет человек, то тоже выбраться из нее очень будет проблематично. Если пенсионер попадет или ребенок - это будет, конечно, беда», - заявил специалист.

По его словам, мертвых животных обнаружили во время стандартного рейда 29 декабря. На место случившегося вызвали ветеринаров. Полиция начала проверку.

«Рядом с колючкой проходит грунтовая дорога, которая идет в Рязанскую область, она в 10 метрах в одном месте проходит. <… > C другой стороны также есть дорога, но там чуть дальше. Люди за грибами ходят. Звери, которые попадают [в проволоку], в агонии бьются, потому что больно, они эту проволоку вытягивают в лес. <… > Она не просто уже ровно по периметру идет, она в некоторых местах до 30 метров от забора вытянута в лес. Просто если человек ее не заметит и влетит в нее, то могут быть плачевные последствия», - предупредил Бандурин.

Он добавил, что это не первый случай гибели лосей. До этого мертвое животное нашли в конце лета-осенью.

«Лось разрезался весь, он прошел буквально 20 метров и упал замертво от потери крови. То бишь он вскрыл себе все вены», - рассказал специалист.

Ранее в Комлесхозе сообщили о гибели одного попавшего в проволоку лося. Виновным в смерти животных грозят крупные штрафы.