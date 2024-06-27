27 июня 2024, 19:47

Расписание поездов на МЦД-2 и двух направлениях изменят в Подмосковье

ЦППК
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График движения электричек на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят из-за ремонтных работ на станции Царицыно с 28 по 30 июня. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Как пояснили в ведомстве, 28 июня с 13:00 до 19:00 закроют четвертый главный путь, а с 22:00 до 4.00 утра 29 июня и с 22.00 до 4.00 утра 30 июня - первый главный путь на станции Царицыно. Также 28 июня с 11:00 до 19:00 интервалы движения частично увеличатся до 24 минут.

На Курском и Рижском направлениях 28 и 29 июня после 20:00 часть поездов выведут из расписания, а часть проследует укороченным маршрутом от Царицыно до Курского вокзала и Люблино.

На Рижском направлении и на участке от Подольска до Царицыно интервалы движения увеличатся до 20-30 минут, от Курского вокзала - до одного часа.

В Минтрансе призвали пассажиров планировать свои поездки заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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Подольск Поезда
27 июня 2024, 20:49
Научно-практический центр интегративной медицины заработал в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории МОНИКИ имени Владимирского. Врачи помогут подобрать жителям региона с неврологическими заболеваниями индивидуальный план лечения.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, для лечения пациентов в Подмосковье внедряются самые современные методы терапии.

«Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», - рассказал Сапанюк.

Пациенты смогут пройти диагностику на биорезонансных аппаратах, а врачи-неврологи подберут индивидуальную схему лечения. Это лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия.

Лечение бесплатно, по полису ОМС. В центр направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Медицина
27 июня 2024, 20:30
Чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова провела мастер-класс в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищах в спортивном комплексе прошел мастер-класс по самбо, который провела известная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Мероприятие собрало большое количество юных спортсменов и их тренеров, желающих усовершенствовать свои навыки и получить ценные советы от профессионала.

Эльмира Кахраманова не только продемонстрировала технику срыва захвата с последующей быстрой атакой, но и поделилась секретами своего мастерства. Участники мастер-класса активно участвовали в тренировочном процессе.

По завершении интенсивной тренировки каждый участник смог получить автограф от чемпионки.

Местный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Акимов подчеркнул значимость этого события и отметил, что самбо - это не только вид спорта, но и определенная культура, система воспитания настоящего гражданина, который всегда готов постоять не только за себя, но и за свою семью, за Родину.

Мастер-класс стал ярким подтверждением того, что самбо является не только способом физического развития, но и важным элементом духовного воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Мытищи
27 июня 2024, 20:29
Минтранс Подмосковья назвал автобусы, следующие до парка «Дубрава» в Павловском Посаде
Минтранс Подмосковья
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Подмосковный Минтранс для удобства гостей и жителей региона подготовил список автобусов, на которых можно доехать до парка «Дубрава» в Павловском Посаде. В подборку вошли 12 маршрутов.

Как пояснили в ведомстве, в парке все желающие могут устроить пикник в кругу семьи или взять напрокат велосипеды для активного отдыха, а доехать до него можно на автобусах с номерами 1, 25, 58, 4, 9, 56, 7, 2, 35, 22к, и № 386.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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Автобусы Балашиха
27 июня 2024, 20:19
Выставка работ художницы Елены Мироновой открылась в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В универмаге SLAVA concept в Мытищах состоялось мероприятие, объединившее моду и искусство под названием «Опорные точки моды. От 90-х до наших дней». Ведущей встречи стала известная стилист и аналитик моды Валентина Ягунова. В рамках события также прошла выставка работ Елены Мироновой, художницы и руководителя арт-проекта «Флешмоб одного кадра».

Проект Елены Мироновой насчитывает около 200 участников со всей России, но в Мытищи она привезла лишь часть своего творчества, чтобы представить его широкой публике. Посетители смогли не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести эксклюзивные предметы моды.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова и заместитель главы Ольга Сидоркина положительно оценили мероприятие и отметили, что когда торговые площадки превращаются в места для демонстрации работ художников и дизайнеров, это способствует продвижению их творчества.

Председатель Общественного совета и заместитель председателя Московского областного отделения общественной организации «Опора России» Роман Коробейкин подчеркнул, что бизнес-сообщество и культура неразделимы. Эта выставка уже не первая в нашей практике, и мы планируем продолжать поддерживать такие инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Художники Бизнес

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