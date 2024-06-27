Расписание поездов на МЦД-2 и двух направлениях изменят в Подмосковье

Как пояснили в ведомстве, 28 июня с 13:00 до 19:00 закроют четвертый главный путь, а с 22:00 до 4.00 утра 29 июня и с 22.00 до 4.00 утра 30 июня - первый главный путь на станции Царицыно. Также 28 июня с 11:00 до 19:00 интервалы движения частично увеличатся до 24 минут.

На Курском и Рижском направлениях 28 и 29 июня после 20:00 часть поездов выведут из расписания, а часть проследует укороченным маршрутом от Царицыно до Курского вокзала и Люблино.

На Рижском направлении и на участке от Подольска до Царицыно интервалы движения увеличатся до 20-30 минут, от Курского вокзала - до одного часа.

В Минтрансе призвали пассажиров планировать свои поездки заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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