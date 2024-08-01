Расписание поездов Казанского направления МЖД изменят с 1 августа

В период с 1 по 2, а также с 8 по 9, 15 по 16, 22 по 23 и 29 по 30 августа на перегоне Кривандино-Черусти будет осуществляться капитальный ремонт контактной сети в дневное время. Эти работы повлияют на расписание некоторых поездов черустинской ветки, у которых изменятся время отправления и прибытия. Кроме того, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам.

5–7 августа на станции Виноградово в Московской области специалисты заменят стрелочный перевод с 07:00 до 12:00. 26, 28 и 30 августа на перегоне Виноградово-Воскресенск и 27 августа на станции Рыбное в Рязанской области запланирована укладка бесстыкового пути в установленные для этого технологические «окна» в дневное время.

На изменения в расписании также повлияют выполняемые работы. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок, а у других - время отправления и прибытия. Более того, несколько поездов будут выведены из графика.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к производимым работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Узнать актуальную информацию можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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