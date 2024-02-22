Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники

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В региональном Минтрансе уточнили, что в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тысячи автобусов, из них свыше трех тысяч - компании «Мострансавто».

Расписание пригородных поездов в московском транспортном узле также изменится: 22 февраля электрички будут следовать по расписанию пятницы, 23 и 24 февраля - субботы, а 25 февраля - воскресенья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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