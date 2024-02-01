Расписание некоторых пригородных поездов в Подмосковье изменится с 2 февраля

2 и 9 февраля на перегоне Голутвин - Щурово с 05:20 до 09:20 железнодорожники проведут работы по замене рельсов на бесстыковые. Кроме того, модернизацию элементов верхнего строения пути проведут на железнодорожном мосту через реку Оку.

В Минтрансе призывают пассажиров быть внимательными к изменениям в расписании некоторых пригородных поездов. Жителей Подмосковья просят ознакомиться с информацией об изменениях в движении, которая доступна на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что перед Подмосковьем стоит задача повысить уровень культуры транспортного обслуживания , поскольку у жителей региона есть на это запрос.

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