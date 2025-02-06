Расписание некоторых электричек Савеловского направления изменится в феврале

На участке Дмитров - Савелово в утренние и дневные часы будут проводить монтаж энергосистем на остановках Власово, Лебзино и Орудьево. Также запланирован ремонт контактной сети на участках Дубна - Большая Волга и Икша - Яхрома.

На этом фоне изменится время отправления и прибытия ряда электричек, при этом, некоторые поезда сделают меньше остановок, а часть рейсов временно отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении компании.