06 февраля 2025, 21:48

Расписание некоторых электричек Савеловского направления изменится в феврале

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В феврале на Савеловском направлении изменится расписание некоторых пригородных поездов дальних маршрутов. Корректировки вызваны работами по улучшению энергоснабжения на участках Дмитров — Савелово, Дубна — Большая Волга и Яхрома — Икша. Об этом сообщили в Минтрпнсе региона.

На участке Дмитров - Савелово в утренние и дневные часы будут проводить монтаж энергосистем на остановках Власово, Лебзино и Орудьево. Также запланирован ремонт контактной сети на участках Дубна - Большая Волга и Икша - Яхрома.

На этом фоне изменится время отправления и прибытия ряда электричек, при этом, некоторые поезда сделают меньше остановок, а часть рейсов временно отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении компании.

Поезда
06 февраля 2025, 22:12
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.

Пробки Дороги
06 февраля 2025, 22:05
Преподаватель из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе «Знание.Лектор»
Российское общество «Знание»
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В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В числе 70 лучших — представительница Московской области Любовь Потапова. Она преподает в начальных классах в школе № 29 в Химках. Потапова представила лекцию о работе с одаренными детьми и методах развития их способностей.

Победителей наградили министр просвещения России Сергей Кравцов, советник президента России Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и Герой России Балдан Цыдыпов. Каждый лауреат получил 250 тысяч рублей на развитие своих образовательных проектов.

В финале конкурса выступили 140 лекторов из 52 регионов, а всего в четвертом сезоне «Знание.Лектор» приняли участие более 19 тысяч человек. Участники подготовили авторские лекции в 14 номинациях и прошли многоступенчатый отбор.

Учителя конкурсы
06 февраля 2025, 21:30
Прорыв в канализации устранят вблизи города Кубинка-10 в Одинцовском округе
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Специалисты Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» приступили к ликвидации аварии на канализационном коллекторе, расположенном рядом с деревней Дютьково и городом Кубинка-10 в Одинцовском округе. Построенный еще в 1960-х годах объект изношен почти на 90%.

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, объект передали в собственность муниципалитета в 2022 году от Министерства обороны, которому он принадлежал на протяжении многих лет.

Сейчас рабочие выводят поврежденный участок из эксплуатации, чтобы остановить перекачку сточных вод через него и переключиться на другую канализационную насосную станцию. Это позволит осушить территорию. Дальнейшие работы планируют начать с наступлением устойчивых морозов, когда можно будет задействовать тяжелую технику. Основная сложность заключается в том, что местность вблизи коллектора болотистая и долго находилась в заброшенном состоянии, а сам объект залегает на значительной глубине. Точные сроки завершения ремонта пока назвать сложно: они зависят от погодных условий и возможности доставки техники на место.

Глава округа также отметил, что в будущем муниципалитет планирует включить коллектор в государственную программу для его полной реконструкции.

Одинцово Ремонтные работы
06 февраля 2025, 21:23
Подмосковье представило новейшие технологии в газовой отрасли
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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С 4 по 7 февраля в Подмосковье проходит международная выставка «Aquatherm Moscow-2025». В ее рамках представлено оборудование для отопления, водоснабжения и сантехнических систем. Подмосковье также приняло участие и продемонстрировало новейшие технологии в газовом оборудовании.

Компания «Мособлгаз» участвует в выставке с интерактивным стендом, на котором показывает свою линейку газового оборудования. Специалисты компании рассказывают посетителям о новых технологиях в сфере газовой безопасности и преимуществах представленной продукции. Также на выставке демонстрируют систему контроля загазованности «Безопасный дом».

В выставке принимают участие 83 региона России, а среди спикеров - более 100 экспертов отрасли. Главная цель участия - показать потенциал в газовой промышленности, обменяться опытом и представить разработки на международном уровне.

Выставки Газ Технологии

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