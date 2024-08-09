09 августа 2024, 10:11

Расписание некоторых электричек изменится в Подмосковье 16 августа

МТППК
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График движения некоторых пригородных поездов изменится в Подмосковье 16 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки расписания вызваны проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания ж/д инфраструктуры. Изменения затронут электрички Ленинградского направления.

Пригородные поезда будут ходить по скорректированному расписанию на участках Москва - Тверь, Москва - Конаково, Москва - Клин и Москва - Подсолнечная. При этом, часть поездов отменят, а часть - проследует по укороченному маршруту.

Внимание пассажиров обращают на то, что с Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково 16 августа будет ходить дополнительный поезд. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на информационных стендах станций, а также на сайте РЖД.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Дороги Поезда
09 августа 2024, 10:25
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 9 августа
Медиасток.рф
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Свыше 972 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 9 августа. Это на 1,8% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оцнеили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе А-105.

Водителей призвали быть внимательными и предупредили о возможном дожде и ветре. В таких условиях не следует парковать машины у шатких конструкций и под деревьями.

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Пробки Дороги
09 августа 2024, 10:16
Многодетным семьям из Химок напомнили о компенсации за школьную форму
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Родители школьников из Химок смогут получить льготы на покупку школьной формы. Такие меры направлены на поддержание многодетных семей.

Претендовать на льготные выплаты могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы получить компенсацию, родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие доход, а также чеки и квитанции о покупке формы.

Для оформления льгот нужно подать заявление в управление социальных коммуникаций администрации городского округа по адресу: улица Кирова, владение 24 - «Арена Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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Химки Семья Покупки
09 августа 2024, 09:56
Спортивную площадку в 4-м микрорайоне Егорьевска отремонтировали
Медиасток.рф
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Спортплощадка в 4-м микрорайоне Егорьевска была в плачевном состоянии. По просьбе жителей ее отремонтировали.

Площадку обновили на средства благотворительного фонда: сделали искусственное покрытие, установили новые ворота, стойки и сетки. Теперь дети и взрослые могут проводить свое время с пользой. Церемонию открытия посетили председатель совета депутатов Михаил Лавров и глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Хочется, чтобы дети дальше также продолжали заниматься спортом. Хочу пожелать им успехов и найти себя в жизни», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Егорьевск
09 августа 2024, 09:50
Школу построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе к 2025 году
ГК ФСК
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Школу построят в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе в 2025 году. Она будет рассчитана на 1150 мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построят по программе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств. Учреждение возводят на Южном бульваре, между корпусами № 7 и № 12. Внутри обустроят учебные кабинеты, спортивные и актовый залы.

Жилой район расположен в трех километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект включает в себя 12 жилых домов, четыре детских сада, две школы и поликлинику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство

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