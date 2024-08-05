Расписание электричек с 11 августа по 7 сентября изменится в Подмосковье

Работы проведут и на контактной сети Зеленоград-Крюково - Ленинградский вокзал, а на станции Раменское запланировали реконструкцию.

Часть поездов выведут из расписания в период с 22:00 до семи утра на станции Митьково. Интервалы движения частично увеличатся до 20 минут. С этой же станции последние электрички поедут в сторону Ипподрома в 00:32, а в Зеленоград-Крюково в 00:12. Несмотря на изменения в работе, следующие от и до Казанского вокзала сохранят, но интервал их движения частично увеличат до 15 минут. Подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте ЦППК и в мобильном приложении.

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