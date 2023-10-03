Расписание электричек некоторых направлений МЖД изменится в выходные в октябре
Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений будет меняться по выходным в октябре. Корректировки вызваны проведением работ по демонтажу фундаментов старого путепровода в границах станции Фили.
Технологические «окна» назначены с 11:00 до 15:00. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов в мобильном приложении или на официальном сайте.
Подмосковье планирует значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».