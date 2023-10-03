Расписание электричек некоторых направлений МЖД изменится в выходные в октябре

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Технологические «окна» назначены с 11:00 до 15:00. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов в мобильном приложении или на официальном сайте.

Подмосковье планирует значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».