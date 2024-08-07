Расписание электричек Ленинградского направления изменится в августе в Подмосковье
Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 15 августа. Корректировки вызваны проведением работ по модернизации ж/д инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
На участках Москва - Клин, Москва - Подсолнечная, Москва - Зеленоград-Крюково и Москва - Тверь часть пригородных поездов отменят, а часть проследует без остановок.
Пассажиров просят планировать маршрут заранее. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».
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