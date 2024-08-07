07 августа 2024, 19:06

Расписание электричек Ленинградского направления изменится в августе в Подмосковье

МТППК
Читайте нас в: Google Новости

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 15 августа. Корректировки вызваны проведением работ по модернизации ж/д инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На участках Москва - Клин, Москва - Подсолнечная, Москва - Зеленоград-Крюково и Москва - Тверь часть пригородных поездов отменят, а часть проследует без остановок.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Поезда
07 августа 2024, 19:07
Остановки в 9 округах Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты Мосавтодора убрали незаконную рекламу и отмыли стекла от граффити на остановках общественного транспорта в девяти городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

Работники дорожных служб очистили остановочные павильоны на Кудиновском шоссе вблизи коттеджного поселка Колонтаевские усадьбы Богородского округа, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на Октябрьском проспекте в Подольске.

Также специалисты убрали наружную рекламу с дорожных знаков в Подольске на Курской улице, в Солнечногорске в рабочем поселке Андреевка на Жилинской улице и в Мытищах в микрорайоне Пироговском на улице Фабричной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реклама Граффити Дороги
07 августа 2024, 18:51
Производитель термопластичных эластомеров в Химках увеличит выработку на 27%
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Производитель термопластичных эластомеров и огнестойких материалов «ПолимерАльянс» из Химок стал участником нацпроекта «Производительность труда». Компания намерена увеличить выработку более чем на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного направления на предприятии выбрали производство термоэластопласта. Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику и выявили 55 проблемных точек, разработав план их устранения.

На эталонном участке внедрили систему 5С, провели производственный анализ и оценили эффективность оборудования. Ожидается, что данные меры позволят сократить время процессов на 6%, уменьшить незавершенное производство на 5% и увеличить выработку более чем на 27%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Химки
07 августа 2024, 18:35
Велосипедистам и самокатчикам в Подмосковье напомнили о правилах движения
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Велосипедистов и самокатчиков призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь зачастую это позволяет не только предотвратить травмы, но и спасти жизнь. Минтранс Подмосковья напоминает, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.

«Пользуйтесь велодорожками, а если едете по тротуару на самокате, помните, что у пешеходов на нем приоритет», - говорится в пресс-службе ведомства.

Также самокатчикам и велосипедистам рекомендуют двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. На переходах всегда важно спешиваться. В Минтрансе просят не кататься на самокатах вдвоем, так как из-за этого смещается центр тяжести и маневрирование становится непредсказуемым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила
07 августа 2024, 18:28
Забег ко Дню физкультурника «Яблочный трейл» пройдет в Лобне 10 августа
Читайте нас в: Google Новости
Забег «Яблочный трейл» и бесплатные мастер-классы по каратэ, дзюдо, самбо, фехтованию и футболу пройдут в Лобне 10 августа. Мероприятия приурочат ко Дню физкультурника.

Забеги стартуют в 10:00 на стадионе «Москвич», а с 15:00 в спортивной школе «Академия спорта» начнутся мастер-классы для всех желающих.

Спортивные активности также развернутся в парке «Река времени», где в 8:00 пройдет общая зарядка, а с 9:00 до 10:00 состоится мероприятие от движения «Пять верст».

Дополнительные мероприятия будут организованы в Центральном парке культуры и отдыха и других локациях города. Принять участие в празднике смогут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

Новости по теме