Расписание электричек Казанского направления изменится с 25 мая

На станции Воскресенск с 25 мая до 27 мая будут проводиться работы по капитальному ремонту пути. Из-за этого поезда вынуждены следовать по соседним путям на участке Виноградово - Воскресенск.

На станции Раменское проведут технологические работы с 27 по 31 мая, с 1 по 4, с 7 по 11 и с 14 по 16 июня с 22:40 до 4:30, преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать влияние на объемы движения в дневное время и часы пик. В течение этого периода железнодорожники установят несколько новых стрелочных переводов.

Из-за работ на двух станциях будут внесены изменения в расписание пригородных поездов: некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время, изменится количество остановок на маршруте, некоторые будут следовать по укороченному маршруту, а ряд поездов временно исключат из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание в связи с проводимыми работами и заблаговременно изучить изменения в расписании пригородных поездов, доступные на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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