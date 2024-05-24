24 мая 2024, 16:11

Расписание электричек Казанского направления изменится с 25 мая

Минтранс Подмосковья
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Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД будет изменено с 25 мая. Соответствующее решение принято из-за инфраструктурных работ на станциях Воскресенск и Раменское.

На станции Воскресенск с 25 мая до 27 мая будут проводиться работы по капитальному ремонту пути. Из-за этого поезда вынуждены следовать по соседним путям на участке Виноградово - Воскресенск.

На станции Раменское проведут технологические работы с 27 по 31 мая, с 1 по 4, с 7 по 11 и с 14 по 16 июня с 22:40 до 4:30, преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать влияние на объемы движения в дневное время и часы пик. В течение этого периода железнодорожники установят несколько новых стрелочных переводов.

Из-за работ на двух станциях будут внесены изменения в расписание пригородных поездов: некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время, изменится количество остановок на маршруте, некоторые будут следовать по укороченному маршруту, а ряд поездов временно исключат из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание в связи с проводимыми работами и заблаговременно изучить изменения в расписании пригородных поездов, доступные на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Поезда
24 мая 2024, 17:01
Единые расчетные центры Клина и Серпухова стали лучшими в Подмосковье
Министерство ЖКХ МО
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Первых лидеров рейтинга МосОблЕИРЦ в 2024 году определили в Подмосковье. Лучшими управлениями стали Клин и Серпухов.

Переходящие кубки победителей вручили сразу двум управлениям - большому, где количество лицевых счетов на обслуживании свыше 60 тысяч, и малому. Второе место разделили Балашиха и Шатура, третье - Королев и Можайск.

МосОблЕИРЦ включает в себя 48 управлений в 60 городских округах Подмосковья, 134 офиса и обслуживает четыре миллиона счетов. Оценка управлений проводится каждый квартал по 10 основным критериям, включая качество обслуживания, отсутствие жалоб и собираемость платежей.

Серпухов становится лидером рейтинга среди крупных управлений уже в пятый раз, что свидетельствует о стабильно высоких показателях. Начальник управления МосОблЕИРЦ в Серпухове Дмитрий Акимушкин отметил, что успех зависит от согласованной работы всей команды.

Один из методов оценки - «Контрольная закупка». Тайные покупатели проверяют офисы на соответствие стандартам обслуживания, вежливость и профессионализм сотрудников. Такие визиты помогают выявить сильные стороны и недостатки.

Руководитель управления «Клин» Татьяна Благих подчеркнула важность положительных отзывов клиентов, выражающих благодарность за помощь, добросовестность и профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Клин ЖКХ Серпухов Рейтинги
24 мая 2024, 16:49
Кабины для переодевания установили на пляже «Голубое озеро» в Луховицах
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Пляэ «Голубое озеро» продолжают готовить к летнему сезону в Луховицах. Там обустроили туалет, спасательный пост и кабины для переодевания.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом году в регионе подготовят более 200 пляжей и зон отдыха у воды.

«В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Голубое озеро - это песчаный карьер, которые образовался после добычи песка. Это официальный пляж Луховиц, расположенный, а Озерной улице.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Луховицы
24 мая 2024, 16:31
Футболисты «Академии спорта» Лобни стали призерами Первой лиги
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Юношеские и подростковые команды футбольного клуба «Академия спорта» из городского округа Лобня провели матчи туров летнего первенства Московской области. По итогам игры футболисты из Лобни заняли второе место.

Встречи с соперниками - командами «СШОР Химки» и «Витязь» - состоялись на стадионах «Юность» и «Москвич» в Лобне. После пяти туров «Академия спорта» заняла вторую строчку в клубном зачете Первой лиги.

В городском округе уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в конце прошлого года на территории школы «Академия спорта» открылась новая многофункциональная площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Футбол
24 мая 2024, 16:28
Фестиваль красок пройдет в Лобне 1 июня
Медиасток.рф
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Фестиваль красок пройдет на территории Ледовой арены в Лобне. Мероприятие состоится 1 июня.

Жителей Лобни ждет насыщенная программа, современная музыка и множество конкурсов.

«Это яркое и позитивное событие, которое позволит жителям города отдохнуть, получить заряд бодрости и отлично провести время», - отметили организаторы праздника.

Вход на фестиваль свободный. Подробная информация размещена по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лобня Фестивали

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