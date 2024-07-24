24 июля 2024, 14:34

Расписание электричек изменится с 27 по 29 июля из-за ремонта станции Лобня

МЖД
Читайте нас в: Google Новости

Минтранс Подмосковья предупредил об изменении расписания некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Временные корректировки будут действовать с 27 по 29 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Лобня.

В ночное время железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые. Одновременно с этим на станции Лобня проведут обновление программного обеспечения цифровой системы управления поездами.

Из-за работ временно приостановят движение поездов по всем путям станции Лобня и на перегонах. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области - до станции Катуар и обратно. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы выведут из расписания.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Поезда
24 июля 2024, 14:50
Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи баков для отходов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи новых контейнеров для отходов по программе модернизации. Новые баки установят в Подольске, Серпухове и Чехове.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, региональный оператор закупил более 700 новых серых контейнеров для складирования смешанных отходов и 150 синих для раздельного сбора мусора.

Они соответствуют обновленному стандарту контейнеров для двухкомпонентной системы «Два бака».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Серпухов Чехов Мусор
24 июля 2024, 14:50
Подмосковье нарастило экспорт мороженого в Китай в 4,5 раза с начала года
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости
Представители инвестиционного блока Подмосковья провели встречу с китайской делегацией провинции Шаньдун. Они обсудили экспортное взаимодействие и сотрудничество.

Как рассказали в министерстве, делегацию возглавил генеральный секретарь Народного правительства провинции Шаньдун Сюй Вэнь. Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, важной областью сотрудничества с Китаем является экспорт. Так, по итогам прошлого года он составил 18,5 миллиарда долларов - около 10% от общего товарооборота между Россией и Китаем.

На встрече обсудили совместную отправку сборного груза подмосковной продукции компаний из Московской и Вологодской областей, а также поставки мороженого, которое пользуется в Поднебесной большой популярностью.

«К отгрузке планируется партия мороженого, которое в Китае очень востребовано: КНР входит в лидеры по импорту российского мороженого, а за первый квартал 2024 года в годовом исчислении Китай нарастил объемы закупок из России в 4,5 раза», - отметила Зиновьева.

Другой темой встречи стало развитие инвестиционного взаимодействия между провинцией Шаньдун и Подмосковьем. Так, уже в этом году в Воскресенске китайское предприятие «Северный океан» займется производством гепарина натрия. Он препятствует образованию тромбов. Участок для реализации этого проекта компания получила на льготных условиях.

«СЭто лишь один из примеров крупных китайских проектов у нас в регионе, и мы будем рады новым инвесторам. Встреча позволила обсудить возможности инвестирования в Подмосковье, а также перспективы расширения работы с предприятиями из провинции Шаньдун», - отметила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о совместных проектах региона с Китаем. По его словам, Московская область экспортирует медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской из Люберец «Волшебница» и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Торговля Китай
24 июля 2024, 14:49
Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
МОНИИАГ имени Краснопольского — один из ведущих институтов страны, специализирующихся на лечении патологий у беременных. Недавно учреждение возглавил доктор медицинских наук, профессор РАН, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков. В «Интервью 360» с Юлией Минаковской он рассказал о подходе к работе с пациентами и новых современных методиках.

«Это, конечно, всегда был передовой институт, который создавал современные технологии в области гинекологии, акушерства, генетики. И когда я возглавил этот институт, конечно, это было очень для меня почетно и важно, поскольку требуется дальнейшее развитие научных клинических направлений в Российской Федерации», - подчеркнул Шмаков.

На данный момент в институте работает большое количество высококвалифицированных специалистов, включая профессоров и докторов медицинских наук с мировым именем.

МОНИИАГ планирует развивать новые направления. Так, большое внимание уделяется робот-ассистированной хирургии. Медучреждение первым в России приобрело робота Da Vinci. С его помощью в институте провели 1,5 тысячи операций.

Еще одно важное направление - генетика. В институте разрабатывают новые программы генетического скрининга и аудита скрининговых программ. Также особое внимание уделяется развитию методов сохранения органов при сложных патологиях, таких как врастание плаценты.

Шмаков рассказал о таком перспективном направлении, как фетальная хирургия. Операции проводятся внутриутробно, чтобы помочь плоду выжить и развиться нормально. Отмечается, что МОНИИАГ является одним из немногих центров в России, развивающих это направление.

Помимо этого, в институте успешно лечат беременных со злокачественными опухолями, сохраняя репродуктивную функцию. Специалисты института разработали методы, позволяющие безопасно лечить онкозаболевания во время беременности, не прерывая ее. Напомним, обратиться за помощью в МОНИИАГ могут все жительницы Московской области.

Роман Георгиевич отметил, что в ближайшее время планируется усилить научные направления, поддерживать молодых ученых и стимулировать их к научной деятельности. МОНИИАГ занимается и образовательной деятельностью. В этом году институт обучает 54 ординаторов и 36 аспирантов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина
24 июля 2024, 14:37
«Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа. Сегодня, 24 июля, на сайте мероприятия стартовала регистрация на участие в марафоне.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бегунам предложат дистанции пять и 10 километров. Для детей также организуют забег без хронометража. Регистрация на эти старты пройдет в два этапа - заявки на второй будут принимать с 7 августа.

Почетными гостями марафона станут звезды отечественного спорта олимпийский чемпион Никита Нагорный и футболист Алексей Смертин, а также телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ночной забег со звездами» - это уникальная возможность насладиться видами вечернего города. Спортсмены и болельщики смогут принять участие в культурно-развлекательной программе. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Королев

Новости по теме