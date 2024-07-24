Расписание электричек изменится с 27 по 29 июля из-за ремонта станции Лобня

В ночное время железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые. Одновременно с этим на станции Лобня проведут обновление программного обеспечения цифровой системы управления поездами.

Из-за работ временно приостановят движение поездов по всем путям станции Лобня и на перегонах. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области - до станции Катуар и обратно. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы выведут из расписания.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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