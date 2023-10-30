Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений частично изменится до 30 ноября

Корректировки связаны с модернизацией ж/д инфраструктуры. Работы будут проводить в период с 22:30 до 06:00. По будням на 7,5 часа поочередно будут закрываться главные пути на участке Бескудниково - Лобня. На Савеловском направлении с 19:00 до 22:00 интервалы движения увеличат до 20 минут, а после 22:00 - до 1,5 часа.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

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