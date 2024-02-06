Расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны

Расписание можно найти в разделе «Маршруты и расписания». Пассажиру нужно вбить в поисковую строку номер автобусного маршрута, выбрать свою остановку и нажать на значок с изображением принтера. График движения появится в привычном формате и дизайне - таким же, как его вывешивают на остановках.

Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Уточнить информацию удобно у виртуального помощника по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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