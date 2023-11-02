Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре

Итоги всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября

Итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября. В конкурсе принимают участие 36 лучших водителей из 27 городов России.

Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей. Участники демонстрируют свое мастерство в управлении трамваями двух типов, а также в знании ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Конкурс проводят в Коломне, так как в этом году город отмечает 75 лет со дня основания трамвайного движения и является единственным в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.

На данный момент в Коломне действует десять маршрутов, а протяженность трамвайных линий превышает 40 километров в однопутном направлении.

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