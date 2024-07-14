Раскрываемость преступлений в Чехове выросла на 11% за первое полугодие

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник полиции Азамат Батяев наградили лучших сотрудников отдела МВД за первое полугодие. На совещании также отметили, что в отделе открыто 70 вакантных мест. В ряды правоохранителей требуются как рядовые служащие, так и специалисты старшего начальствующего состава.

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Отдел МВД России по Чеховскому городскому округу поднялся в рейтинге Подмосковья с 38 на 16 пункт. Такой результат озвучили на оперативном совещании заместителю начальника главного управления МВД России по Московской области, городскому прокурору, начальнику следственного отдела, начальнику полиции и председателю чеховского суда. На заседании отметили снижение количеств убийств, краж, мошенничеств и преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота оружия. При этом на 60% выросло число расследованных уголовных дел, связанных с наркотиками.

«Движение идет в правильном направлении в работе отдела внутренних дел. 16 место в рейтинге среди Московской области - оно достойное для вашего отдела внутренних дел. Не надо на этом останавливаться», - сказал заместитель начальника главного управления МВД России по Московской области, начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиций Александр Воронин.