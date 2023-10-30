Раскладку вакцины от бешенства завершили в лесах Подмосковья
Осенняя кампания по раскладке вакцин от бешенства в лесах завершилась в Подмосковье. На территории региона распространили свыше 1,2 миллиона брикетов с препаратами внутри.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, вакцина выглядит как брикет бурого цвета, внутри которого содержится действующее вещество. Они безвредны для всех видов животных, даже если съесть несколько штук. Вакцины раскладывают в лесах, на опушках и пролесках.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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