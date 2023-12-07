Расчистку улиц и дворов после снегопада усилили в Мытищах

Сотрудники администрации округа проверили, как ведется расчистка снега в жилых кварталах Императорские Мытищи, Афродита и Пироговская Ривьера. Ранее в этих районах зафиксировали набольшее количество обращений от жителей на портал «Добродел» и в муниципальный «Зимний штаб».

«Мы дали местным подрядчикам срок до завтрашнего вечера для приведения в порядок территории своей ответственности. Взяли вопрос на контроль, приедем, посмотрим, как справляются. Это касается всех микрорайонов округа. Наши комиссии будут проходить на постоянной основе», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

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