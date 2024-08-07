Расчистку пруда начали в селе Липицы под Серпуховом

Специалисты уже удалили крупные деревья, которые затрудняли доступ к воде. В настоящее время продолжается уборка водорослей, ряски и мелкого мусора с поверхности пруда.

Кроме Липицкого пруда, в ближайшее время расчистка водоемов запланирована также в деревнях Левашово, Никифорово и Калугино. В поселке Мирный работы по преображению пруда завершились в июле.

Напомним, что жители активно обращались на «выездной администрации» с просьбой очистить водоем, который зарос камышом. Также за расчистку пруда голосовали на портале «Добродел».

Отметим, что все работы проводятся за счет средств муниципального бюджета. Создание экологически чистых и комфортных мест для отдыха жителей остается приоритетной задачей администрации муниципалитета.

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