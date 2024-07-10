Расчистка реки Москвы началась в Красногорске

Читайте нас в:

«Мы проанализировали количество жалоб на замусоренность акватории Москвы-реки - одним из самых проблемных участков оказался Красногорск. В связи с этим мероприятия по расчистке включили в госпрограмму», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

От излишней растительности, мусора и упавших деревьев очистят реку и два участка по ее брегам, протяженностью по семь километров. Работы проводят с помощью самоходных установок-амфибий типа «Труксор».

Расчистка предотвратит заболачивание реки и не нанесет ущерб водным ресурсам, потому что проводится по окончании нерестового периода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».