Расчистка крыш от снега и сосулек началась в Подмосковье

Как рассказали в ведомстве, сезонные задачи по осмотрам крыш уже появились в 56 округах Подмосковья. Эти работы инспекторы контролируют при помощи информационной системы «Мобильная диспетчерская платформа», рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

Коммунальщики осматривают кровли, балконы, козырьки и другие выступающие конструкции домов. Лучшие результаты уже показали 16 округов, среди них Подольск, где проверили 883 дома, Пушкино - 749 домов, Электросталь - 607, Одинцово - 542 и другие.

Госжилинспекция также следит за тем, чтобы управляющие компании огораживали лентой опасные зоны, где возможет сход снега и наледи.

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