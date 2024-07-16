16 июля 2024, 16:17

Расчистка еще четырех водоемов завершилась в Подмосковье

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Специальная плавучая техника помогла расчистить еще четыре водоема в Подмосковье. Работу выполнили по программе «100 прудов и озер», о чем сообщили в Минэкологии региона.

«Расчистку двух водоемов завершили в Пушкинском городском округе. Там освобождены от излишней водной растительности, топляка и прочего мусора пруд в районе деревни Митрополье и Клинниковский пруд», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо этого, специалисты расчистили водную гладь на пруду вблизи деревни Рогачево в Дмитровском городском округе и на Холодном пруду в Клину.

Очистку водоемов провели с помощью плавучих экскаваторов-амфибий. Такие машины позволяют скашивать и собирать излишнюю водную растительность, ветки деревьев, бревна и бытовой мусор.

В общей сложности 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Экология Водоемы
16 июля 2024, 16:19
Активисты Балашихи приняли участие в очистке Горенского лесопарка
Пресс-служба администрации Балашихи
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В городском округе Балашиха эко-активисты убрали во время квеста Горенский лесопарк. В соревнованиях «Чистые игры» приняли участие также представители администрации.

Соревнования «Чистые игры» посетили более 50 человек из Балашихи. Волонтеры и неравнодушные жители вместе прошли экологический квест и убрали накопившийся мусор. Такой новый вид субботников учит людей бережному отношению к окружающей среде и помогает завести друзей.

В ходе квеста участников также ждали увлекательные мастер-классы. Кроме того, активисты смогли пройтись по экологической тропе и сделать снимки на специальных локациях.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Чураков и представители администрации города тоже помогли с уборкой.

«Такие субботники нового формата эффективнее и интереснее для жителей, чем просто сбор мусора и уборка территории. Кроме того, так люди учатся разделять мусор, что тоже очень важно для окружающей среды», - подчеркнула организатор проекта «Чистые игры» в Москве и Подмосковье Екатерина Шамшурина.

Каждый участник в таком соревновании может стать победителем. Самое главное - набрать большее количество баллов и выполнить все условия акции. Оценка за каждую фракцию разная - пакет пластика или стекла - восемь баллов, пакет металла - 10. Победителя «Чистых игр» и двух призеров организаторы выбрали в специальном приложении и на сайте квеста.

«Чистые игры» - экологическое общественное движение, которое возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году. За 10 лет почти два миллиона человек в 37 странах присоединились к играм.

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Балашиха Экология Мусор
16 июля 2024, 16:10
Свыше 200 жителей Химок бесплатно прошли медосмотр на акциях в парках летом
Администрация Химки г.о.
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Профилактические осмотры в выставочном комплексе «Артишок» медики больницы Химок проводят с начала лета. Свыше 200 человек уже приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке» за это время.

Выездной медицинский осмотр включает общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Работники больницы могут также оценить имеющиеся сердечно-сосудистые риски, записать электрокардиограммы, измерить артериальное и внутриглазное давление, если для этого есть показания.

«Прогуливаясь в воскресный день в парке имени Льва Толстого, можно удачно заглянуть на комплексную проверку своего здоровья. Любой желающий может проконсультироваться со специалистом и при необходимости получить направление на углубленное обследование», - сказала муниципальный депутат, председатель Совета медсестер Надежда Смирнова.

Акцию проводят каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Пройти обследование может любой желающий, при себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС. Результаты медосмотра пациентам приходят в личный кабинет на портале госуслуг Московской области «Здоровье».

Всего за прошлые выходные свое здоровье проверили свыше пяти тысяч человек в 33 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Химки Медицина Парки
16 июля 2024, 16:08
Тхэквондист из Лобни выступит в составе сборной Сербии на олимпиаде в Париже
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Талантливый тхэквондист из городского округа Лобня Лев Корнеев получил шанс представлять сборную Сербии на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Это значимое событие для спортсмена, который ранее одержал победу на первенстве России и дважды становился призером чемпионата Европы.

Жители Лобни и болельщики тхэквондо с нетерпением ожидают выступления Льва Корнеева на Олимпийских играх и верят в его успех.

Важно отметить, что Лобня активно поддерживает развитие спорта на местном уровне. В округе функционируют 18 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на различных соревнованиях.

Кроме того, в рамках улучшения спортивной инфраструктуры, в прошлом году была открыта новая многофункциональная площадка на территории спортивной школы «Академия спорта». Также в прошлом году прошла реконструкция стадиона «Труд», что еще больше способствует развитию спорта в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Лобня
16 июля 2024, 15:31
Свыше 35 летних программ запланировали в спортивной школе «Лунево» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Спортивная школа «Лунево» станет площадкой для 37 соревнований в течение трех летних месяцев. Жителям предлагают посетить футбольные матчи, турниры по теннису и семейным настольным играм.

Основная часть мероприятий пришлась на июнь: организаторы провели 17 спортивных состязаний. Еще 12 активностей пройдут в июле и восемь - в августе.

Так, в спортивной школе «Лунево» организовали детские соревнования по мини-футболу в честь памятной даты начала героической обороны Киева в Великую Отечественную войну. Турнир стал частью патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Участие в нем приняли спортсмены от 12 до 14 лет.

«В рамках проекта „Химки. Успех в единстве поколений“ в городе проходит ряд тематических мероприятий. Каждый житель сможет узнать еще больше исторических фактов и углубить свои познания о подвигах наших предков», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Отметим, что в спортивной школе «Лунево» действуют секции по футболу, шахматам, каратэ, настольному теннису, танцам и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Химки Патриотизм

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